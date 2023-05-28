Попередні результати виборів у Туреччині: підраховано понад 86% голосів

У Туреччині завершилось голосування на другому турі президентських виборів. Вже підраховано більш як 65% голосів виборців, свідчать попередні результати перегонів.

Станом на 18:40 неділі 28 травня вже було підраховано 66,6% голосів. Наразі з результатом в 54,7% лідирує чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Станом на 19.10 підраховано понад 86% – так само у лідерах Ердоган із результатом в 53,15%, а його супротивник Кемаль Киличдароглу поки набрав 46.85%.

За даними турецького агентства Anadolu, понад 64,1 мільйона виборців зареєструвалися, аби проголосувати, з них більше ніж 1,92 мільйона вже віддали свої голоси на закордонних дільницях. Голосування за кордоном тривало до 24 травня.

Перший тур голосування завершився тим, що жоден кандидат не зміг подолати необхідний 50-відсотковий бар’єр, але лідером став чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з підтримкою 49,51% виборців, його головного опонента Кемаль Киличдароглу підтримали 44,88% виборців. Явка виборців тоді склала 88,92%.