Вибори в Афганістані: Ашраф Гані виборює другий термін

Чинний президент Афганістану Ашраф Гані, за попередніми висновками, перемагає на президентських виборах. Про це заявила голова Незалежної виборчої комісії Афганістану Хафа Алам Нурістані на пресконференції 22 грудня.

За попередніми підрахунками комісії, Гані отримав 50,6% голосів. Як повідомила Нурістані, суперник чинного президента Абдулла Абдулла отримав 39,5% голосів. Голова комісії додала, що результати голосування можуть бути оскаржені.

Результати вже привітав як речник Гані, так і представники Сполучених Штатів та Організації об’єднаних націй. Водночас речник Абдулли Фарайдун Хвазун заявив, що кандидат не погоджується з результатами голосування.

«Ми незабаром повідомимо наше остаточне рішення після того, як проконсультуємося з політичними союзниками, прихильниками та народом Афганістану», – повідомив він афганській службі Радіо Свобода.

Тим часом представник Гані Резван Мурад у своєму коментарі також поскаржився на результати.

«Ми впевнені, що голосів (за Гані – ред.) було більше, ніж оголошено», – заявив він.

Раніше в грудні Абдулла Абдулла погодився на перерахунок голосів у провінціях, де його прихильники блокували цей процес протягом більш ніж місяць.

В ООН привітали результати виборів і сам факт голосування афанців.

«28 вересня 2019 року громадяни Афганістану не злякалися загроз безпеці і віддали свої голоси за краще майбутнє. Ці виборці заслуговують на повагу за те, що виконали свій громадянський обов’язок», – сказав спеціальний представник генерального секретаря ООН з питань Афганістану Тадамічі Ямамото.

Посол США в Афганістану Дожн Басс також привітав цю країну, проте вказав на те, що попереду ще багато роботи.

«Важливо, щоб афганці розуміли: це попередні результати. Треба здійснити ще багато кроків, аби остаточні результати виборів були затверджені, щоб мати певність, що народ Афганістану буде довіряти цим результатам», – написав він у своєму Твітері.

28 вересня в Афганістані відбулися вибори президента. Їм передували напади екстремістського угруповання «Талібан». З того часу оголошення результатів відкладали.

Оприлюдненню результатів перешкоджали широкі звинувачення в порушенні норм під час голосування, технічних проблемах під час переміщення бюлетенів і даних із системи біометричної перевірки виборців.