Поліція заявила про підкуп виборців «кандидата П.», у Порошенка назвали ситуацію «провокацією»

Національна поліція України заявляє, що в Черкасах «на гарячому» зафіксували підкуп виборців представниками одного з кандидатів у президенти.

Правоохоронці стверджують, що на місці виявили понад 1,6 мільйона гривень та майже 12 тисяч доларів. Прибувши на місце, патрульна поліція виявила велику кількість громадян, які стояли у «живій» черзі біля одного з офісних приміщень.

«У будівлі, де, за попередньою інформацією, роздавали грошові кошти – в обмін на зобов’язання віддати свій голос 31 березня за кандидата П., патрульні поліцейські виявили обладнане офісне приміщення з комп’ютерною технікою та коробками грошей на столах», – заявили в поліції.

У поліції зазначають, що знайшли відомості зі списками громадян, навпроти прізвища яких значилися суми грошових коштів в еквіваленті від 2 до 4,5 тисяч гривень.

Поліція наразі не дала події правову кваліфікацію.

Правоохоронці не називають імені кандидата, проте на оприлюднених фотографіях можна побачити символіку партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

У відповідь на сайті виборчої кампанії Порошенка була оприлюднена заява представника ГО «Солідарність» у Черкаській області. Він звинувачує міську владу в спробі провокації на користь іншого кандидата в президенти – лідерки ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

«Перебуваючи в стані агонії перед неминучою поразкою, представники однієї відомої кандидатки не знайшли нічого кращого, як вдатися до відчайдушного кроку: інсценувати підкуп виборців. До того ж для легалізації цієї операції намагаються залучити представників Нацполіції», – заявив представник «Солідарності».

Голова фракції «Батьківщина» в Черкаській облраді Михайло Мушієк повідомив Радіо Свобода, що поліція приїхала на виклик представників його політичної сили. Він розповів, що наразі перебуває із соратниками у відділенні поліції, щоб надати свідчення.

У відповідь на прохання прокоментувати слова представника «Солідарності» Мушієк сказав: «Ми знаємо ціну тим заявам від Петра Порошенка. А що вони будуть говорити, коли взяли на гарячому?»

Вибори президента України відбудуться 31 березня. Для перемоги кандидат повинен здобути понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у якому зустрінуться два кандидати з найбільшою підтримкою.