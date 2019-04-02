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02 Квітень 2019, Київ 17:08
Новини | Політика

30 та 31 березня українцям видали 11 тисяч ID-карток – ДМС

У вихдні виборів президента України громадянам видали понад 10 тисяч ID-карток

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30 та 31 березня українцям видали 11 тисяч ID-карток, повідомила перший заступник голови Державної міграційної служби України Наталія Науменко на нараді Міністерства внутрішніх справ з нагоди завершення першого туру виборів президента України.

«Впродовж суботи-неділі громадянам України було видано понад 11 тисяч ID-карток. Забезпечення своєчасне надання інформації щодо реєстрації виборців. Системно проводилися інформаційні кампанії для роз’яснення щодо документів, які дають право на отримання виборчого бюлетеня», – сказала Науменко.

За попередніми даними, у другий тур виборів виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко
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31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Явка склала 62,8%. Центральна виборча комісія наразі опрацювала понад 99% протоколів. Актор та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру.

Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко
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