30 та 31 березня українцям видали 11 тисяч ID-карток – ДМС

30 та 31 березня українцям видали 11 тисяч ID-карток, повідомила перший заступник голови Державної міграційної служби України Наталія Науменко на нараді Міністерства внутрішніх справ з нагоди завершення першого туру виборів президента України.

«Впродовж суботи-неділі громадянам України було видано понад 11 тисяч ID-карток. Забезпечення своєчасне надання інформації щодо реєстрації виборців. Системно проводилися інформаційні кампанії для роз’яснення щодо документів, які дають право на отримання виборчого бюлетеня», – сказала Науменко.

31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Явка склала 62,8%. Центральна виборча комісія наразі опрацювала понад 99% протоколів. Актор та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру.