«Газова аварія» 2007-го: Верховний суд не поновив справу проти екс-директора «Дніпрогазу»

Верховний суд України відмовив потерпілим від «газової аварії» в Дніпрі 2007 року у поновленні справи проти екс-директора «Дніпрогазу» Ігоря Іванкова через закінчення строків давності. Відповідне рішення суд ухвалив, розглянувши касаційну скаргу сторони потерпілих на рішення суду першої інстанції та апеляційного суду про закриття справи.

Як розповіла Радіо Свобода потерпіла Вікторія Єгорова, родини потерпілих і родичі загиблих з цим рішенням не згодні й готуватимуть подання до Єврпейського суду з прав людини.

«Звичайно, ми не згодні. І будемо звертатись до ЄСПЛ. Якщо в Україні не змогли розібратись з цією справою, значить, надія на міжнарний суд», – сказала потерпіла.

За її словами, упродовж двох місяців Верховний суд України має надати потерпілим повний текст рішення.

У квітні 2018 року Заводський районний суд Запоріжжя закрив справу проти екс-директора ВАТ «Дніпрогаз» Ігоря Іванкова, відкриту через вибух побутового газу в багатоповерхівці Дніпра десять років тому, через закінчення строків давності. За даними суду, Ігор Іванков обвинувачувався за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою і тяжкими наслідками. Рішенням від 20 квітня екс-директор ВАТ «Дніпрогаз» був звільнений від кримінальної відповідальності «у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності».

13 жовтня 2007 року в Дніпропетровську​, у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Мандриківській, 127, стався вибух побутового газу, у результаті повністю був зруйнований третій під’їзд будинку, перекриття та 40 житлових квартир. 23 людини загинули, у тому числі діти. Потерпілими були визнані 417 людей.

Тоді прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала дії посадовців підприємства «Дніпрогаз» за статтею «Порушення правил безпеки, що призвело до загибелі людей». На лаві підсудних опинились посадовці «Дніпрогазу»: гендиректор, його перший заступник, головний інженер та майстер виробничо-експлуатаційної служби. Спершу їх амністували, однак потім знову взяли під варту. Зрештою, справу гендиректора підприємства виділили в окреме провадження, а решта посадовців підприємства були засуджені до різних термінів.