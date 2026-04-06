Число жертв вибуху на заводі в РФ зросло до 11

Число загиблих унаслідок вибуху та пожежі, які сталися 31 березня на хімічному заводі в Нижньокамську (російська Республіка Татарстан) зросло до 11 осіб, повідомила 6 квітня компанія «СІБУР». Пошуки ще одного зниклого безвісти тривають.

25 людей госпіталізовані до медичних центрів Москви, Казані та Нижньокамська, йдеться в повідомленні.

У компанії вказують, що родини загиблих отримають виплати у розмірі 10 мільйонів рублів, госпіталізовані – по три мільйони рублів та компенсації на реабілітацію.

Вибух на заводі «Нижньокамськнафтохім» стався 31 березня. Фото та відео пожежі на заводі публікували телеграм-канали. У компанії повідомляли, що попередньою причиною став «збій у роботі обладнання». Слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо порушення вимог безпеки. Версія про атаку з боку України не висувалася.

ПАТ «Нижньокамськнафтохім» входить до складу компанії «СІБУР». На сайті компанії йдеться, що це підприємство – один із найбільших у світі виробників синтетичних каучуків. ПАТ перебуває у закритому реєстрі міністерства промисловості і торгівлі РФ, у якому перераховані підприємства військово-промислового комплексу (ВПК).