Двоє загиблих і понад 70 постраждалих – у РФ оприлюднили нові дані про вибух у Нижньокамську

Унаслідок вибуху на заводі «Нижньокамськнафтохім» у російській Республіці Татарстан загинуло двоє людей, щонайменше 72 зазнали поранень, повідомляють російські телеграм-канали та інформагенції з посиланням на пресслужбу компанії «Сібур», якій належить підприємство.

«У результаті збою роботи обладнання та пожежі загинула одна людина. Керівництво підприємства приносить співчуття сім'ї загиблого. Його родині буде надана підтримка та матеріальна допомога. Також наразі відомо про 50 постраждалих різного ступеня тяжкості, їм надається необхідна медична допомога», – повідомили в компанії.

На майданчику триває ліквідація осередку загоряння, задіяно понад 60 осіб особового складу та 19 одиниць техніки МНС Росії.

Очевидці повідомляють про вибиті вікна та хімічний запах, але влада стверджує, що загрози для населення немає.

Аеропорт Нижньокамська зупиняв роботу. Обмеження запроваджувалися для забезпечення безпеки польотів, як це буває при атаках дронів, але через кілька хвилин їх було знято.

«Нижньокамськнафтохім» – одне з найбільших російських нафтохімічних підприємств, розташоване в Татарстані. Входить до холдингу «Сібур».