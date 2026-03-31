У РФ на заводі «Нижньокамськнафтохім» стався сильний вибух, постраждали 13 людей

На території промислової зони в місті Нижньокамську (російська Республіка Татарстан) вдень 31 березня стався сильний вибух і розпочалася пожежа. Вибухом, за даними очевидців, вибило шибки у вікнах сусідніх будівель.

За даними російського МНС, постраждали 13 людей.

Мер Нижньокамська Радмір Бєляєв повідомив, що пожежа сталася на підприємстві «Нижньокамськнафтохім», не уточнюючи, що стало причиною загоряння.

«На території «Нижньокамськнафтохіму» триває локалізація осередку загоряння. До роботи залучено служби оперативного реагування. Співробітники підприємства, які не задіяні в ліквідації події, переміщені на безпечну відстань», – написав Бєляєв у своєму телеграм-каналі.

«Попередньою причиною події є збій у роботі обладнання. На місці події працюють медичні служби, постраждалим надається необхідна допомога», – йдеться в повідомленні «Нижньокамськнафтохіму».

Росавіація о 13:54 за московським часом повідомляла про зупинення роботи аеропорту Нижньокамська «для забезпечення безпеки польотів» – такі обмеження запроваджують через небезпеку атаки безпілотників. Проте вже о 14:03 обмеження було зняте.

За даними телеграм-каналів «Обережно, новини» та Shot, на «Нижньокамськнафтохімі» постраждали щонайменше двоє людей, пошкоджений виробничий цех.

Жителі Нижньокамська, пишуть «Обережно, новини», скаржаться на «хімічний запах» після вибуху на заводі. Мер Нижньокамська оголосив, що «фахівцями акредитованих лабораторій ведеться моніторинг якості атмосферного повітря, загрози жителям та екологічній обстановці не зафіксовано».

«Нижньокамськнафтохім» – одне з найбільших російських нафтохімічних підприємств, розташоване в Татарстані. Входить до холдингу СІБУР.