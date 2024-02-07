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Вибух на заводі з виробництва ракет у РФ пояснили «плановими випробуваннями двигунів»

Запуск ракети «Ярс» у Росії, ілюстративне фото
Запуск ракети «Ярс» у Росії, ілюстративне фото

Жителі міста Воткінська в російському регіоні Удмуртія ввечері 7 лютого опублікували в соціальних мережах записи, на яких видно високе полумʼя вогню, яке виникло через вибух. Автори відео припустили, що вибух стався на полігоні Воткінського заводу.

У Єдиній чергово-диспетчерській службі Завʼяловського району Удмуртії повідомили офіційній російській інформагенції ТАСС, що отримали звернення від Воткінського заводу. «Було випробування ракетних двигунів. Це не надзвичайна подія, плановий (захід)», – сказала співрозмовниця ТАСС.

Воткінський завод випускає продукцію військового та цивільного призначення. На заводі виробляють оперативно-тактичні ракети «Іскандер-М», стратегічні ракети «Тополь-М» та «Ярс», ракети морського базування «Булава».

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