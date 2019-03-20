Вибух у під’їзді будинку в Києві розслідують за двома статтями

В столичному управлінні Нацполіції повідомили, що за фактом вибуху 19 березня у під’їзді житлового будинку в Дніпровському районі

Києва розслідують кримінальне провадження за двома статтями.

«Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) та за ст. 263-1(Незаконне виготовлення вибухового пристрою) Кримінального кодексу України. За вчинення таких правопорушень передбачено до 15-ти років позбавлення волі. Поліцейські продовжують розшук особи чи осіб, причетних до вибуху», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, наразі призначена експертиза саморобного вибухового пристрою.

19 березня на вулиці Сулеймана Стальського у Дніпровському районі Києва прогримів вибух у житловому будинку. Один чоловік, який перебував біля будинку, зазнав баротравми. Також пошкоджені були стіни під’їзду й вікна у квартирах.