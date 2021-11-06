Вибух бензовоза у Сьєрра-Леоне: понад 90 людей загинули, понад 100 постраждали

Понад 90 людей загинули через вибух бензовоза у столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні, повідомили міжнародні медіа з посиланням на місцеву владу.

Дані про точну кількість жертв наразі різняться: окремі агенції повідомляють про 92 загиблих, за даними Reuters, їх 99. Також більше ніж 100 людей потрапили до лікарень із пораненнями.

Директор із комунікацій Національного агентства надзвичайних ситуацій Сьєрра-Леоне Мохамед Ламране Баг повідомив американському каналу CNN, що кілька людей перебувають у критичному стані. Наразі рятувальна операція на місці події завершена.

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Президент країни Джуліус Маада Біо висловив співчуття сім’ям загиблих та постраждалим і пообіцяв їм підтримку уряду.

Вибух стався в передмісті Фрітауна після того, як автоцистерна, що перевозила пальне, зіткнулася з вантажівкою на дорозі.