Вибух на заводі в Сумах: кількість постраждалих зросла до 10, двоє в реанімації – поліція

Поліція Сумської області повідомляє про 10 постраждалих внаслідок вибуху на заводі «Гуала Кложерс Україна», двоє з них перебувають у реанімації.

«В результаті вибуху, що стався в одному з цехів, постраждало 10 працівників, два з яких перебувають в реанімації», – йдеться в повідомленні поліції.

Як повідомляє пресслужба поліції, правоохоронці прибули на місце вибуху невдовзі після рятувальників, які гасили пожежу. Наразі тривають слідчі дії для з’ясування причин вибуху.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», – повідомляє обласна поліція.

Раніше 28 вересня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла про вісьмох постраждалих внаслідок вибуху, який стався у першій половині дня на підприємстві «Гуала Кложерс Україна».