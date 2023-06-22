Вибух у київській багатоповерхівці: зросла кількість постраждалих

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що через вибух у багатоповерхівці в Києві, де стався вибух постраждали дев’ять людей.

Раніше повідомлялося про 5 постраждалих.

«Станом на 15:00 на місці події загинуло 3 особи, постраждало 9 осіб (з них 3 госпіталізовано) та врятовано 20 осіб. Знято зруйновані панелі перекриття, проводиться демонтаж елементів будівельних конструкцій та розбір завалів», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановлюють підпори для укріплення перекриття між 8 та 9 поверхами будинку.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, вибух, спричинений, за попередніми даними, витоком газу, стався о 3:45 в Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка на сьомому поверсі «з подальшим руйнуванням конструкцій». У КМВА повідомляли, що, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху в 16-поверхівці зруйновані чотири та пошкоджені шість квартир.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вибуху в житловому будинку, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 270 КК України - порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).