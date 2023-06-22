Вибух у багатоповерхівці в Києві: кількість жертв зросла

З-під завалів багатоповерхівки в Києві, де стався вибух, рятувальники дістали тіло жінки, повідомив мер міста Віталій Кличко.

«З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло – загиблої жінки. Пошуково-рятувальна операція триває», – написав він у телеграмі.

Станом на 10:00, за даними ДСНС, внаслідок вибуху загинули 2 людини, ще 5 постраждали. Врятовано 18 людей. Влада повідомляла, що у пошкодженому будинку все ще можуть бути люди.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вибуху в житловому будинку, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 270 КК України - порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).



«У житловому будинку триває евакуація, у зруйнованій частині спеціалісти проводять розбір завалів. Встановлюється кількість людей, які можуть знаходитись під завалами», – додали в Офісі генпрокурора.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, вибух, спричинений, за попередніми даними, витоком газу, стався о 3:45 в Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка на сьомому поверсі «з подальшим руйнуванням конструкцій». У КМВА повідомляли, що, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху в 16-поверхівці зруйновані чотири та пошкоджені шість квартир.