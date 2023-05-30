Федоров повідомив про «потужні вибухи» в окупованому Мелітополі

Міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про «потужні вибухи» в місті.



«Потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто. Мешканці фіксують чорний дим на західному виїзді з Мелітополя – в районі захопленого окупантами заводу «Автокольорлит», який ворог перетворив на військову базу. Окупанти відразу ж відзвітували про «влучне ППО», проте дим підіймається від землі до неба», – написав він у телеграмі.

Російська окупаційна влада заявила про роботу системи протиповітряної оборони над Мелітополем, не навівши подробиць.

Раніше у соцмережах повідомлялося про вибухи в окупованому Мелітополі.

Редакція з огляду на окупацію частини півдня України наразі не може перевірити ці дані незалежно.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.