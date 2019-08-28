Поліція відкрила провадження через обвал будівлі в Дрогобичі

Поліція Львівщини розслідує причини обвалу будівлі в Дрогобичі.

«Зараз ми встановлюємо, що могло спричинити обвал будівлі», – розповів виконувач обов’язків начальника поліції Львівщини Тарас Сабанюк.

Провадження відкрите за статтею 270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства).

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 28 вересня о 2:46 у чотириповерховому житловому будинку стався вибух побутового газу. Унаслідок інциденту щонайменше дві людини загинули, ще сімох шпиталізували.