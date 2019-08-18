Пакистан: щонайменше 4 людини загинули внаслідок вибуху в провінції Хайбер-Пахтунхва

Щонайменше чотири людини загинули, ще шість отримали поранення внаслідок встановленої біля дороги вибухівки в провінції Хайбер-Пахтунхва в Пакистані, повідомляє місцева влада.

Поліцейські на умовах анонімності розповіли Радіо Свобода, що ціллю дистанційно керованої бомби був автомобіль із так званим комітетом, який допомагає уряду Пакистану в його боротьбу з угрупованням «Талібан».

Агентство Associated Press пише, що відповідальність за вибух взяло на себе угруповання «Техрік-е Талібан» взяло на себе відповідальність за вибух.

Гірський регіон Хайбер-Пахтунхва межує з Афганістаном. Він був одним із опорних пунктів «Талібану», «Аль-Каїди» та інших угруповань.

Ісламабад заявляє, що бойовиків витіснили з регіону після серії військових операцій останніми роками. Втім, тут досі трапляються напади екстремістів.