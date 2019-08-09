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09 Серпень 2019, Київ 07:36
Новини | Міжнародні

Єгипет: силовики заявляють про вбивство 17 «терористів» після вибуху автомобіля 4 серпня

Унаслідок вибуху автомобіля в Каїрі загинули 20 людей

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Єгипетські силовики заявляють про вбивство 17 «терористів» після вибуху автомобіля в Каїрі 4 серпня, який забрав близько 20 життів.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що вісьмох екстремістів убили в їхньому прихистку, розташованому у 80 кілометрах на південний захід від Каїра. Ще сімох вбили на околиці столиці. Інших двох, включно з братом підозрюваного водія автомобіля, ліквідували в самому Каїрі.

Поліція заявляє, що принаймні один підозрюваний був арештований.

У міністерстві вважають, що 17 убитих належали до екстремістського угруповання «Хазм», пов’язаного із забороненою асоціацією «Брати-мусульмани».

Ввечері 4 серпня поблизу єгипетського Інституту раку вибухнув автомобіль. Унаслідок інцидент 20 людей загинули, ще 47 дістали поранення.

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