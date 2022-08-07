У Кременчуку і Вінниці чули звуки вибухів, але влада каже, що «надзвичайних ситуацій» немає

На Вінниччині було чутно звуки, схожі на вибухи, але у місті надзвичайних ситуацій не зафіксовано, повідомив у телеграмі мер міста Сергій Моргунов.

Він закликав чекати офіційної інформації.

Крім того, про схожий на вибух звук повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

«На території Кременчука надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Зберігайте спокій. Очікуйте на офіційну уточнену інформацію», – написав він у фейсбуці.

Повітряна тривога була оголошена у більшості областей України.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи школи, лікарні, дитячі садки, магазини, військові об’єкти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 31 липня підтвердили 5327 випадків загибелі і 7257 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.