Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Лукашук пояснив, чому жителі Кривого Рогу чули звуки вибухів

Раніше у соцмережах повідомлялося, що в Кривому Розі чутно вибухи.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук пояснив, чому жителі Кривого Рогу могли чути звуки вибухів.

«Хочу звернути увагу на те, що ввечері з‘явилася інформація про вибухи, які люди чули у Кривому Розі. Повідомляю, що, за інформацією військових, це був обстріл територій Миколаївської області на межі з Дніпропетровщиною. Саме його і чули криворіжці», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах повідомлялося, що в Кривому Розі чутно вибухи.

Водночас, за даними Миколи Лукашука, російські війська сьогодні двічі атакували територію Зеленодольської громади. Внаслідок одного з обстрілів на полі сталася пожежа – знищено майже 5 га пшениці.

За даними Дніпропетровської облради, від початку повномасштабної війни станом на 8 липня російські війська випустили по Дніпропетровщині близько 170 ракет.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG