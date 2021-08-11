Іван Вигівський: що відомо про нового очільника поліції Києва

Керівником поліції Києва 11 серпня призначили Івана Вигівського. Представив нового очільника міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Радіо Свобода зібрала все, що відомо про людину, яка керуватиме столичною поліцією.

Вигівський народився 26 березня 1980 року на Житомирщині. Працювати в МВС розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

У 2015-2016 роках працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. У 2016-му Вигівського призначили на посаду заступника начальника Головного управління – начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

Із 14 лютого 2020 року Вигівський обіймав посаду начальника ГУНП в Полтавській області. Має звання полковника поліції.