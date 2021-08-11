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Політика

Іван Вигівський: що відомо про нового очільника поліції Києва

Із 14 лютого 2020 року Вигівський обіймав посаду начальника ГУНП в Полтавській області

Керівником поліції Києва 11 серпня призначили Івана Вигівського. Представив нового очільника міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Радіо Свобода зібрала все, що відомо про людину, яка керуватиме столичною поліцією.

Вигівський народився 26 березня 1980 року на Житомирщині. Працювати в МВС розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.

У 2015-2016 роках працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. У 2016-му Вигівського призначили на посаду заступника начальника Головного управління – начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

Із 14 лютого 2020 року Вигівський обіймав посаду начальника ГУНП в Полтавській області. Має звання полковника поліції.

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    Юлія Турчинська

    Стипендіатка програми Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship, Юлія Турчинська, навчалася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. За фахом – політолог, працювала у виданнях Liga.net та «Лівий берег». Останнім часом журналістка спеціалізувалася на висвітленні суспільно-політичних тем та зовнішньої політики України. Розпочала роботу у київському бюро Радіо Свобода, у відділі новин.

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