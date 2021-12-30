Медики розповіли, коли слід викликати швидку під час свят

Екстрена медична допомога на новорічні свята працює в посиленому режимі, але викликати медиків необхідно лише у разі загрози життю та здоровʼю, нагадала 30 грудня Національна служба здоровʼя.

«І 31 грудня, і 1 січня, і в інші святкові дні лікарі екстренки працюють і готові надавати медичну допомогу пацієнтам. У «швидкої» немає вихідних, вона рятує пацієнтів цілодобово. Часто екстрена медична допомога в новорічну ніч працює в посиленому режимі, залучаючи максимальну кількість бригад, якщо центр екстреної допомоги має таку можливість. Але нагадуємо, що 103 слід телефонувати тоді, коли існує загроза життю та здоров’ю. Бо поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка справді терміново її потребує», – вказано у повідомленні.

Медики обіцяють, що екстрена допомога обов’язково приїде до людини, яка потребує її, у таких випадках:

знепритомлення;

судома;

раптовий розлад дихання;

раптовий біль у ділянці серця;

блювота кров’ю та зовнішня кровотеча;

гострий біль у черевній порожнині;

ознаки гострих інфекційних захворювань;

порушення мовлення, слабкість у кінцівках, що виникли раптово;

гіпо- та гіперглікемічні коми;

гострі психічні розлади, що загрожують життю і здоров’ю пацієнта та/або інших осіб;

усі види травм – поранення, переломи, вивихи, опіки, тяжкі забої, травми голови;

ураження електричним струмом, блискавкою, теплові удари, переохолодження, асфіксія всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи, удушення);

ушкодження під час надзвичайних ситуацій – дорожньо-транспортні пригоди, аварії на виробництві, стихійні лиха тощо;

отруєння, укуси тварин, змій, павуків та комах тощо;

зовнішня кровотеча, анафілактичні реакції, спричинених різними чинниками;

порушення нормального перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча тощо).