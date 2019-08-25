В Україні вперше провели випробування ступеня ракети «Циклон-4»

Конструкторське бюро «Південне» повідомило ввечері 24 серпня про успішні випробування одного зі ступенів ракети-носія «Циклон-4».

«23 серпня, напередодні 28-ї річниці незалежності нашої країни, вперше за часи її новітньої історії, були проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому – відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу «Циклон-4», спроектований КБ «Південне» та виготовлений на Південмаші. Це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія «Циклон-4» – саме він буде працювати безпосередньо у космосі та виводити супутники в цільову точку», – мовиться на фейсбук-сторінці бюро.

Як зазначається, до складу третього ступеня РН «Циклон-4» входить рідинний ракетний двигун РД-861К, призначений для створення тяги та маневрування. Також основні конструкторські рішення закладено до складу другого ступеня нової ракети-носія «Циклон-4М»

У вересні 2018 Кабінет міністрів затвердив концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018—2022 роки.