Випуск курсантів Інституту ВМС: батьки двох військовополонених отримали їхні погони й кортики

В Одесі 9 лютого пройшла церемонія випуску 26 курсантів Інституту Військово-Морських Сил України Національного університету «Одеська морська академія», серед яких мали бути й двоє військовополонених, повідомляють у штабі Військово-морських Сил. Натомість Богдан Головаш і Владислав Костишин перебувають зараз у московському слідчому ізоляторі.

Згідно з повідомленням, лейтенантські погони і кортики замість них отримали родичі – їх вручив командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко.

«Можу запевнити, що по поверненню додому наші лейтенанти обов’язково стануть командирами катерів, і я впевнений, вони впораються з усіма труднощами. Події 25 листопада 2018 року сколихнули увесь світ, який вкотре мав змогу побачити справжнє обличчя Росії як агресора, нападника і нахабного гравця світової політики. Серед сьогоднішніх випускників є й ті, хто у 2014 році були курсантами першого курсу цієї академії, – це ядро, навколо якого формуються сучасні українські ВМС​», – цитує прес-служба слова Воронченка.

Командувач ВМС повідомив, що курсанти Костишин і Голован проходили військове стажування на катерах, які захопили російські силовики в Чорному морі, адже після випуску їх планували призначити на катери подібного типу. Він назвав призначення молодих офіцерів на командирські посади принциповою позицією командування флоту.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків.

Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.