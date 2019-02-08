Москалькова запевняє, що стан поранених моряків задовільний, але не надає доказів – Денісова

Російська омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що стан здоров’я поранених українських військовополонених задовільний, однак не надала довідок, які це підтвердили б. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, вона отримала відповідь Москалькової після «багаторазових звернень».

«Російський омбудсмен запевняє, що стан здоров’я моряків медики оцінюють як задовільний. Але, знову ж таки, жодного офіційного підтвердження у вигляді медичної довідки немає! Нам відомо, що поранені Андрій Ейдер, Василь Сорока та Андрій Артеменко так само, як і раніше, потребують якісного лікування та оперативного втручання», – стверджує Денісова.

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Вона додає, що медична допомога потрібна й решті полонених.

4 лютого поранених військовополонених в московському СІЗО «Лефортово» відвідали українські консули.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків. Троє з них дістали поранення. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.