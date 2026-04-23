США заявляють про висадку військових на судно, що перевозило іранську нафту

Міністерство оборони США стверджує, що американські війська протягом ночі здійснили морське перехоплення в Індійському океані та вийшли на борт підсанкційного судна без державної приналежності, що перевозило нафту з Ірану.

«Міжнародні води не можуть використовуватися як щит підсанкційними суб'єктами», – написало міністерство 23 квітня у соцмережі X, заявивши, що американські війська «продовжуватимуть відмовляти незаконним суб'єктам та їхнім суднам можливості вільно діяти в морському просторі».

З моменту початку військово-морської блокади іранських портів 13 квітня Сполучені Штати перехопили десятки суден. За даними Центрального командування США, американські війська наказали 31 судну розвернутися або повернутися до порту в рамках морської блокади Ірану.

23 квітня компанія, що займається аналізом даних нафтового ринку, повідомила, що «з моменту початку військової блокади іранських портів з боку США Перську затоку покинуло понад 10 мільйонів барелів іранської нафти».

Посилаючись на оцінку компанії Vortexa, агентство Reuters повідомило, що з 13 по 21 квітня приблизно 10,7 мільйона барелів іранської нафти було відправлено та вивезено з Ормузької протоки. Зазначається, що така кількість нафти була перевезена шістьма танкерами.

Головний переговірник Ірану, спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф розкритикував блокаду США іранських портів на тлі невизначеності щодо перспектив подальших мирних переговорів зі Сполученими Штатами, повторивши твердження Тегерана про те, що обмеження є порушенням припинення вогню, про яке країни домовилися раніше у квітні.



Калібаф додав, що «відновлення Ормузької протоки неможливе з таким кричущим порушенням режиму припинення вогню».



