Командування США: за час блокади Ірану розвернули 31 судно

Центральне командування США повідомило у дописі в соцмережі X 23 квітня, що американські війська наказали 31 судну розвернутися або повернутися до порту в рамках морської блокади Ірану.

У командуванні зазначили, що «більшість виконали вказівки США» і що «більшість із них були нафтовими танкерами».

Сполучені Штати почали свою морську блокаду іранських портів 13 квітня у відповідь на фактичне закриття Іраном Ормузької протоки, що стало каменем спотикання у спробах покласти край американсько-ізраїльській війні з Іраном, яка розпочалася 28 лютого.

Напередодні в Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп хоче побачити «єдину» відповідь Тегерана на пропозиції Сполучених Штатів щодо припинення війни і наразі не встановив «чіткого терміну».

Заява пролунала після того, як Трамп односторонньо продовжив припинення вогню з Іраном, термін дії якого мав закінчитися 22 квітня. Президент США «пропонує трохи гнучкості» іранському режиму, повідомила журналістам речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Головний переговірник Ірану, спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф розкритикував блокаду США іранських портів на тлі невизначеності щодо перспектив подальших мирних переговорів зі Сполученими Штатами, повторивши твердження Тегерана про те, що обмеження є порушенням припинення вогню, про яке країни домовилися раніше у квітні.



Калібаф додав, що «відновлення Ормузької протоки неможливе з таким кричущим порушенням режиму припинення вогню».