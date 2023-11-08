Рада скасувала вступ на вечірню та заочну форми навчання у 2024 році

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2024 році. Депутати затвердили вступ за сертифікатами ЗНО 2021 року та вступних випробувань 2022–2024 року, проведених із використанням технологій ЗНО. Окрім цього, у 2024 році не буде проводитися набір вступників на вечірню та заочну форми навчання. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у телеграм-каналі.

За словами депутата, за ухвалення в цілому закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року (законопроєкт №10092) проголосували 285 народних депутатів.

«З 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра», – йдеться у документі.

Конкурсний відбір у виші буде здійснюватися за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022–2024 року, проведених з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках.

Також встановлюється, що вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання у вишах включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).