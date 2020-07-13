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13 липня 2020, Київ 10:07
Новини | Спорт

Вашингтонська футбольна команда збирається відмовитися від слова «червоношкірі» у своїй назві – ЗМІ

Гравці «Вашингтон Редскінз» під час виконання національного гімну США, 24 вересня 2017 року

Вашингтонська команда з американського футболу 13 липня збирається оголосити про наміри відмовитися від слова «червоношкірі» у своїй назві, повідомляє низка американських засобів масової інформації.

Наразі неясно, коли буде презентоване нове ім’я «Вашингтон Редскінз» («Вашингтонських Червоношкірих») – однієї з найдавніших франчшиз в історії американського футболу.

Власник команди Ден Снайдер перебуває під тиском з вимогою змінити прізвисько команди, логотип та маскота. На думки груп корінних жителів Америки, назва клубу є расистською.

«Вашингтон Редскінз» почала роботу над питанням зміни назви 3 липня після відповідного заклику з боку спонсорів на кшталт FedEx, Nike, Pepsi та «Банку Америки». Nike та інші компанії вже прибрали форму команди зі своїх онлайн-магазинів.

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