Всесвітній економічний форум видалив згадки про княгиню Ольгу як «російського монарха»

Із сайту Всесвітнього економічного форуму зник фрагмент статті про шістьох жінок, що змінили світову історію, в якому українську княгиню Ольгу назвали «першим російським монархом», а Київську Русь – «предком сучасної Росії», її ж чоловіка князя Ігоря помилково перейменували в Івана.

Згадку про княгиню Ольгу повністю прибрали, і змінили назву статті: тепер вона називається просто «Жінки в історії, які змінили світ...», і, хоч у лінку досі вказано, що йдеться про шістьох жінок, стаття розповідає лише про п’ятьох.

«Виправлення: попередня версія статті містила згадки про княгиню Ольгу. Ми видалили цей шматок через суперечливі історичні відомості», – такий напис з’явився під заголовком та над текстом матеріалу 11 березня.

Хоч стаття з'явилась на сайті Всесвітнього економічного форуму ще 8 березня, увагу українців вона привернула 11 березня. Низка політиків написали про викривлення історії в матеріалі цієї міжнародної неурядової організації. Всесвітній економічний форум видалив шматок статті, додаткових заяв щодо цього не було.

Радіо Свобода звернулось до МЗС із проханням прокоментувати інцидент та готує запит до Всесвітнього економічного форуму.

Княгиня Ольга – княгиня Київської Русі з династії Рюриковичів, матір Святослава Ігоровича, дружина київського князя Ігоря. У правлінні зміцнила контроль над пленами, зробила спробу охрестити Русь, налагодила тісні зв'язки з Візантією. Рівноапостольна свята, чию пам’ять водночас шанують українські православна та католицька церкви.