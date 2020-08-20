Поліція про ситуацію в магазині на Академмістечку в Києві: замінування немає

Магазин на Академмістечку в Києві не заміновують, повідомила столична поліція в коментарі Радіо Свобода.

«Немає замінування. П’яний чоловік намагався в магазин зайти. Виник конфлікт з охороною. Він словесно там щось погрожував. На місці викликаний патруль поліції, складають адмінпротокол. Загрози немає», – розповіли Радіо Свобода в поліції.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що чоловік з підозрілим пакетом у руках погрожує підірвати магазин «Велмарт» на вулиці Чорнобильській у Києві.