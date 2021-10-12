Відбір на ЧС-2022: збірна України зіграє з командою Боснії і Герцеговини

Збірна України з футболу 12 жовтня зіграє сьомий матч відбіркового турніру Чемпіонату світу 2022 року.

Сьогодні синьо-жовті прийматимуть у Львові команду Боснії і Герцеговини. Початок гри – о 21:45.

В іншому поєдинку групи D в Нур-Султані збірна Казахстану зіграє з футболістами Фінляндії.

Групу з 12 очками після шести ігор очолює збірна Франції, Україна друга – 8 очок після 6 матчів, Боснія та Герцеговина має 6 очок після 5 ігор, Фінляндія – 5 очок після 5 матчів, на останньому місці Казахстан – 3 очки після 6 ігор.