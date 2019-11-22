WTA: Ястремська претендує на звання новачка року

Українська тенісистка Даяна Ястремська претендує на звання новачка року Жіночої тенісної асоціації.

Конкуренцію другій ракетці України складуть Б’янка Андреєску (Канада), Корі Гауфф (США), Кароліна Мухова (Чехія), Олена Рибакіна (Казахстан) та Ярма Свентек.

Цього сезону Ястремська виграла два титули WTA та завершила рік на рекордній для себе 22-й сходинці рейтингу найкращих тенісисток світу.

Напередодні, 21 листопада, Ястремська оголосила про початок співпраці з новим наставником – Сашею Бажичем.