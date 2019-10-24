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24 Жовтень 2019, Київ 17:56
Новини | Спорт

Ястремська поступилася Бертенс і припиняє виступи на WTA Elite Trophy

Ястремська була наймолодшою учасницею WTA Elite Trophy

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Українська тенісистка Даяна Ястремська програла Кікі Бертенс у груповому етапі WTA Elite Trophy у китайському Чжухаї.

Ястремська програла Бертенс в обох сетах – 6:4, 6:3.

Перед цим обидві тенісистки обіграли представницю Хорватії Донну Векіч. Згідно з регламентом турніру, у кожній групі грає по три тенісистки. До наступного раунду змагань виходить переможець групи.

WTA Elite Trophy – другий за значенням підсумковий турнір Жіночої тенісної асоціації. Призовий фонд складає понад 2,4 мільйона доларів. На турнір потрапляють тенісистки, які за підсумками року займають у чемпіонській гонці місця з дев’ятого по 19-те і одна тенісистка з wild card. 19-річна Ястремська вперше потрапила на ці змагання завдяки відмові двох суперниць. Вона стала наймолодшою учасницею турніру в його історії.

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