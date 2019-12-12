Теніс: Світоліна претендує на перемогу у номінації WTA «Удар року»

Українська тенісистка Еліна Світоліна претендує на перемогу у номінації «Удар року» від Жіночої тенісної асоціації.

Претенденток у цій номінації розділили на дві групи, по п’ять гравчинь у кожній. Українка потрапила до групи «В», де конкуренцію їй склали Каролін Возняцкі (Данія), Патричія Марія Ціг (Румунія), Бетані Маттек-Сандс (США) та Мокніка Пуїг (Пуерто-Ріко).

За різаний удар, виконаний Світоліною у матчі проти румунки Сімони Халеп на Підсумковому турнірі, пропонують проголосувати на сайті WTA.