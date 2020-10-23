Фігурант сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» повідомив про велику кількість хворих у СІЗО – адвокат

У четвер, 22 жовтня, підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя частково задовольнив клопотання старшого слідчого ФСБ Сергія Махнева і обмежив ще одному фігуранту другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Енверу Аметову час на ознайомлення з матеріалами справи до 20 листопада. Тим часом, Аметов повідомив своєму адвокату Емілю Курбедінову про «нелюдські умови в слідчому ізоляторі, в зв’язку з чим там з’явилося дуже багато хворих».

«Адміністрація СІЗО не реагує на скарги, швидку допомогу не викликає, в тому числі при наявності температури хворому не надається лікування», – повідомляє зі слів Курбедінова «Кримська солідарність».

Крім цього наголошується, що графік слідчих заходів є виснажливим.

«Один раз на тиждень їм дають привести себе в порядок в слідчому ізоляторі, 6 днів на тиждень їх вивозять у ФСБ для ознайомлення. О 5:00 ранку встав, в 10-11 годин ночі тільки повернувся в свою камеру. Це виснажливий графік, і я думаю, суд повинен був звернути на це увагу», – додав Курбедінов.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».