Суд дозволив спецрозслідування щодо Януковича і його охоронця – ОГП

Печерський районний суд Києва дозволив проведення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього президента України Віктора Януковича і його головного охоронця за підбурювання до дезертирства і незаконне переправлення через держкордон, повідомив 1 червня Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи спільно з начальником служби своєї безпеки і представниками Російської Федерації, за допомогою трьох гелікоптерів збройних сил РФ, вилетів з с. Урзуф Донецької області та повітряним шляхом незаконно перетнув і переправив не менше ніж 20 осіб, через державний кордон України до м. Анапа Краснодарського краю Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

«Цього ж дня колишній президент, перебуваючи на територій військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації в районі Козацької бухти в Севастополі, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання по забезпеченню його особистої охорони, до вчинення дезертирства», – додали в прокуратурі.

Крім того, за даними ОГП, суд дав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки президента України, якому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство.

Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

19 травня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт колишнього Януковича у справі про організацію незаконного переправлення осіб через держкордон.

Віктор Янукович і його соратники втекли з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану. Наразі президент-утікач переховується за кордоном, найімовірніше, – в Росії. Йому інкримінують низку злочинів, зокрема державну зраду. Провину свою він заперечує.

У січні 2019 року суд у Києві заочно засудив Віктора Януковича до 13 років ув’язнення. Його визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни.

У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Серед загиблих були і більш ніж десяток силовиків.