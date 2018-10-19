Суд у справі Януковича перенесли: адвокати поїхали у Москву

Оболонський районний суд Києва переніс засідання у справі за підозрою колишнього президента Віктора Януковича у державній зраді. Засідання відбудеться 22 жовтня.

Як повідомив на засіданні у п’ятницю головуючий суддя Владислав Дев'ятко, до суду надійшли заяви адвокатів Януковича Олександра Байдика й Олександра Горошинського про їхню поїздку до Москви для узгодження з обвинуваченим правової позиції.

Прокурори у справі у відповідь назвали дії адвокатів виявом неповаги до суду.

19 жовтня у суді мали тривати дебати сторін.

Слідство звинувачує Віктора Януковича в державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни та пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

16 серпня Оболонський районний суд Києва перейшов до стадії дебатів у цій справі. У цей день прокуратура попросила засудити екс-президента до 15 років тюрми.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі екс-президент переховується за кордоном.