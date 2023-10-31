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Гелікоптер Росії, ймовірно, порушив повітряний простір Японії – Міноборони

За даними японського міністерства, «гелікоптер був помічений у повітряному просторі над водами біля півострова Немуро на сході Хоккайдо близько 12:44 за місцевим часом»
За даними японського міністерства, «гелікоптер був помічений у повітряному просторі над водами біля півострова Немуро на сході Хоккайдо близько 12:44 за місцевим часом»

Російський гелікоптер, ймовірно, у вівторок 31 жовтня, порушив повітряний простір Японії, пише видання Kyodo News із посиланням на відповідну заяву Міноборони країни.

За даними японського міністерства, «гелікоптер був помічений у повітряному просторі над водами біля півострова Немуро на сході Хоккайдо близько 12:44 за місцевим часом».

Відомо також, Повітряні сили Японії підняли винищувачі у відповідь на вторгнення.

Міноборони через дипломатичні канали вже оголосило протест уряду Росії, тим часом аналізує мету польоту та продовжує спостереження за своїм повітряним простором.

Журналісти зазначали, що аналогічне порушення з боку російського гелікоптера сталося в березні 2022 року після того, як Японія, разом із багатьма західними країнами, почала запроваджувати економічні санкції проти РФ.

Раніше про порушення порушення повітряного простору російським літаком заявляла влада Фінляндії.

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