Такаїчі заявляє про проходження другого корабля, пов’язаного з Японією, через Ормузьку протоку

Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі оголосила про успішне проходження одного з кораблів країни, що застрягли в Перській затоці, через Ормузьку протоку.



Такаїчі написала у своєму дописі у соцмережі X, що корабель вийшов з Перської затоки 14 травня після проходження через Ормузьку протоку та зараз прямує до Японії. Вона сказала, що на борту перебувають чотири японські члени екіпажу.



Після того, як корабель, пов’язаний з Японією, пройшов через Ормузьку протоку 29 травня, проходження другого корабля вважається позитивним подією, додала Такаїчі.



Однак, за її словами, у Перській затоці залишаються 39 кораблів, пов’язаних з Японією, включаючи один з трьома японськими членами екіпажу.



Японський уряд вжив різних заходів для проходження корабля, зокрема безпосередньо зв’язався з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. У цьому дописі Такаїчі згадала про великий тиск на екіпажі кораблів, пов’язаних з Японією, у Перській затоці та глибоке занепокоєння їхніх сімей.



Вона наголосила, що уряд Японії продовжуватиме активно докладати всіх необхідних дипломатичних зусиль та координації, щоб забезпечити якомога швидше проходження всіх суден, включаючи ті, що пов'язані з Японією, через Ормузьку протоку.

Про успішне проходження Ормузькою протокою першого корабля, пов’язаного з Японією, стало відомо наприкінці квітня.

Іран обмежив транзит комерційних суден через протоку, а США ввели морську блокаду всіх суден, що входять до іранських портів або виходять з них. Це призвело до різкого скорочення трафіку та постійних перебоїв у світових нафтових потоках.



