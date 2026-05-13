Китайський нафтовий супертанкер намагається перетнути Ормузьку протоку – моніторинг

Китайський супертанкер Yuan Hua Hu із майже 2 мільйонами барелів іракської сирої нафти на борту намагається пройти через Ормузьку протоку 13 травня – про це йдеться в даних морського відстеження Лондонської фондової біржі (LSEG) та аналітичної фірми Kpler.

Судно пройшло повз острів Ларак, що належить Ірану, та прямує на південь східною стороною стратегічного водного шляху, на який зазвичай припадає близько 20 відсотків світових поставок нафти.

У разі успіху це стане третім відомим транзитом китайського нафтового танкера через Ормузьку протоку з початку американо-ізраїльської війни з Іраном наприкінці лютого.

Джерела повідомили агентству Reuters, що Тегеран посилив свій вплив на судноплавство через протоку, уклавши домовленості з країнами, серед яких Ірак та Пакистан, щодо сприяння експорту нафти та зрідженого природного газу.

Танкер – який експлуатується підрозділом COSCO Shipping Energy Transportation та зафрахтований Unipec, що є торговим підрозділом китайського державного нафтового гіганта Sinopec – перебував у Перській затоці з березня.

Ормузька протока заблокована Іраном від кінця лютого. Потім до цього додалася морська блокада США, які не пропускають судна до іранських портів.