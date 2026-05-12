Представник Ірану заявив, що в США «немає альтернативи» мирній пропозиції Тегерану

Головний переговірник Ірану Мохаммад Бакер Калібаф заявив 12 травня, що Сполучені Штати не мають іншого вибору, окрім як прийняти останню контрпропозицію Тегерана щодо припинення війни.

«Немає альтернативи, окрім як прийняти права іранського народу, викладені в 14-пунктній пропозиції», – написав Калібаф, який також є спікером іранського парламенту, у соцмережі X.

За його твердженням, будь-який інший підхід буде безрезультатним і не принесе «нічого, крім однієї невдачі за іншою».

«Що довше вони зволікатимуть, то більше американські платники податків за це заплатять», – додав представник Ірану.





Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай заявив на своїй щотижневій пресконференції 11 травня, що відповідь Тегерану, оприлюднена через посередництво Пакистану 10 травня, включала припинення війни, зняття блокади США Ормузької протоки, звільнення активів Ірану та «встановлення безпеки в регіоні та Лівані».

Про відповідь Ірану США повідомлялося 10 травня, того ж дня увечері Трамп назвав її неприйнятною.

28 лютого США та Ізраїль стали завдавати ударів по Ірану, метою називали насамперед знищення ядерної програми Тегерана. На початку квітня сторони домовилися про припинення вогню, зараз воно діє без будь-якої встановленої дати його закінчення, проте до мирної угоди сторони поки не дійшли, а Ормузька протока, важлива для світового ринку енергоносіїв, фактично залишається заблокованою – судна проходять через неї вкрай рідко, побоюючись іранських атак.