Японія: уряд підтвердив загибель 13 людей після землетрусу

Уряд Японії підтвердив загибель 13 людей після землетрусу магнітудою 7,1 бала, що стався напередодні в південно-західній префектурі Кумамото, повідомляє агенція Kyodo.

Раніше повідомлялось про загибель однієї людини, ще понад сто мають поранення.

Майже 10 000 людей перебувають в евакуаційних центрах, а рух швидкісних поїздів залишається призупиненим.

«Є ще люди, які чекають на порятунок, і це гонка з часом. Ми мобілізуємо всі наші сили, щоб врятувати якомога більше людей», – сказала прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі.

За даними медіа, близько 4600 членів Сил самооборони було направлено на допомогу на місце землетрусу, також було направлено близько 480 поліцейських з 11 префектур.

Після землетрусу вдень 28 липня у торговому центрі в Касімі в префектурі Кумамото, яким керує група Aeon, стався вибух. Місцева влада повідомила, що підтверджено смерть двох жінок, одну жінку знайшли непритомною, а ще п'ятеро отримали поранення.

Акіо Йошіда, президент оператора торгових центрів Aeon, заявив, що на об'єкті в місті Касіма загинули три людини, є побоювання щодо ще однієї жертви та зникнення трьох людей.

Щороку в Японії відбувається безліч землетрусів, більшість із них не завдають значної шкоди. У 2016 році район Кумамото постраждав від двох руйнівних землетрусів – магнітудою 6,5 та магнітудою 7,3; тоді загинули понад 270 людей, понад 2800 жителів мали поранення.

Японія є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн світу. 11 березня 2011 року тут стався землетрус магнітудою 9,0, один із найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їхню ключову інфраструктуру і спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1». Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені залишити свої домівки.



