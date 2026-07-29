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Новини | Міжнародні

Японія: уряд підтвердив загибель 13 людей після землетрусу

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«Є ще люди, які чекають на порятунок, і це гонка з часом. Ми мобілізуємо всі наші сили, щоб врятувати якомога більше людей», – сказала прем’єр-міністерка Японії
«Є ще люди, які чекають на порятунок, і це гонка з часом. Ми мобілізуємо всі наші сили, щоб врятувати якомога більше людей», – сказала прем’єр-міністерка Японії

Уряд Японії підтвердив загибель 13 людей після землетрусу магнітудою 7,1 бала, що стався напередодні в південно-західній префектурі Кумамото, повідомляє агенція Kyodo.

Раніше повідомлялось про загибель однієї людини, ще понад сто мають поранення.

Майже 10 000 людей перебувають в евакуаційних центрах, а рух швидкісних поїздів залишається призупиненим.

«Є ще люди, які чекають на порятунок, і це гонка з часом. Ми мобілізуємо всі наші сили, щоб врятувати якомога більше людей», – сказала прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі.

За даними медіа, близько 4600 членів Сил самооборони було направлено на допомогу на місце землетрусу, також було направлено близько 480 поліцейських з 11 префектур.

Після землетрусу вдень 28 липня у торговому центрі в Касімі в префектурі Кумамото, яким керує група Aeon, стався вибух. Місцева влада повідомила, що підтверджено смерть двох жінок, одну жінку знайшли непритомною, а ще п'ятеро отримали поранення.

Акіо Йошіда, президент оператора торгових центрів Aeon, заявив, що на об'єкті в місті Касіма загинули три людини, є побоювання щодо ще однієї жертви та зникнення трьох людей.

Представники ЗМІ біля пошкодженого торгового центру Aeon Mall, де стався вибух після землетрусу, 29 липня 2026 року
Представники ЗМІ біля пошкодженого торгового центру Aeon Mall, де стався вибух після землетрусу, 29 липня 2026 року

Щороку в Японії відбувається безліч землетрусів, більшість із них не завдають значної шкоди. У 2016 році район Кумамото постраждав від двох руйнівних землетрусів – магнітудою 6,5 та магнітудою 7,3; тоді загинули понад 270 людей, понад 2800 жителів мали поранення.

Японія є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн світу. 11 березня 2011 року тут стався землетрус магнітудою 9,0, один із найсильніших за всю історію спостережень, викликавши потужне цунамі, що прокотилося далеко вглиб суші, зруйнувавши міста і їхню ключову інфраструктуру і спричинивши серйозну аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1». Понад 18 тисяч людей загинули і майже пів мільйона в регіоні були змушені залишити свої домівки.


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