У Ярославській області РФ заявили про наймасовішу атаку БпЛА, у соцмережах пишуть про пожежу на НПЗ

У Ярославській області РФ вночі лунали вибухи, влада заявила про наймасовішу атаку БпЛА.



Як повідомив губернатор області Михайло Євраєв, жертв та постраждалих немає.



За його словами, згорів приватний будинок, у кількох багатоквартирних вибиті шибки, є пошкодження особистого автотранспорту. Фрагменти безпілотників можуть бути виявлені в інших місцях.

Рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західної окружної перекрито. Проєкт «Настоящее время» (створений Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) звертає увагу на те, що тут розташований нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС». За словами губернатора, там «проводиться ліквідація уламків БпЛА». Проте про удар чи пошкодження НПЗ він не повідомляє.

В опублікованих в соцмережах відео з Ярославля було видно два стовпи диму.



Телеграм-канал Astra провів OSINT-аналіз і пише, що одна з пожеж сталася на нафтопереробному заводі «Славнефть-ЯНОС».



Цей завод вже кілька разів зазнав українських ударів. За спостереженнями Astra, в 2026 році він горів щонайменше шість разів.

Також у соцмережах пишуть про пожежу у Тверській області РФ.

Губернатор Віталій Корольов заявив, що при падінні уламків БпЛА пошкоджений фасад логістичного комплексу Wildberries, люди не постраждали.

ASTRA також пише, що в селі Палкіно, яке розташоване поряд з містом Тверь, сталася пожежа в приватній житловій забудові після атаки БпЛА.

Міноборони РФ звітує про знешкодження 6 серпня 605 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Бєлгородської, Брянської, Володимирської, Воронезької, Калузької, Курської, Липецької, Рязанської, Смоленської, Тамбовської, Тверської, Тульської, Ярославської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, окупованим Кримом та над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Українська сторона наразі цих заяв не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



