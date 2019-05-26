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26 Травень 2019, Київ 13:18
Новини | Спорт

Ястремська піднялася на 10 позицій у рейтингу WTA, встановивши особистий рекорд

Ястремська піднялася на 32 сходинку рейтингу WTA

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Українська тенісистка Даяна Ястремська піднялася одразу на десять позицій у рейтингу найкращих тенісисток світу, опублікованому Жіночою тенісною організацією (WTA). Відповідно до нього, з 27 травня українка посяде 32 сходинку.

26 травня Ястремська у напруженому трисетовому поєдинку перемогла француженку Каролін Гарсія у фіналі турніру WTA Internationaux de Strasbourg. Для української тенісистки це третій титул WTA.

/**/ /**/ /**/ Даяна Ястремська виграла свій третій титул у віці 19 років і 10 днів, що є абсолютним рекордом для України
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Українка Ястремська стала переможницею турніру WTA в Страсбурзі

Ястремська наразі є третьою ракеткою України. Першою ракеткою залишається Еліна Світоліна, у оновленому рейтингу вона зберегла за собою дев’яту сходинку. Леся Цуренко 27-ма у рейтингу WTA.

Сьогодні українські тенісистки зіграють матчі першого кола на турнірі серії «Великого шлему» Roland Garros.

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