Теніс: Ястремська перемогла росіянку і вийшла до півфіналу турніру у Люксембурзі

Українська тенісистка Даяна Ястремська продовжила переможну серію, обігравши у чвертьфіналі турніру в Люксембурзі росіянку Маргариту Гаспарян.

Для перемоги українці знадобилось два сети – 6:1, 6:4.

У півфіналі суперницею Ястремської буде 47-ма ракетка світу, представниця Швейцарії Белінда Бенчич.

16 жовтня у тригодинному поєдинку першого кола в Люксембурзі Ястремська взяла гору над американкою Варварою Лепченко – 6:2, 6:7, 7:6, а наступного дня перемогла другу сіяну на турнірі, іспанку ​Ґарбіньє Муґурусу – 6:2, 6:3.

14 жовтня Ястремська виграла свій перший турнір серії WTA у Гонконгу. Ця перемога дозволила їй піднятися одразу на 36 позицій у рейтингу WTA найкращих тенісисток світу, і тепер українка займає в ньому 66-е місце.