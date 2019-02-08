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09 Лютий 2019, Київ 01:10
Новини | Суспільство

WTA: Ястремська перемогла в номінації «прорив місяця»

Минулого тижня Ястремська здобула свій другий титул WTA

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Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла в номінації «прорив місяця» від Жіночої тенісної асоціації (WTA). За результатами голосування 18-річну українку підтримали майже 47 відсотків уболівальників.

У голосуванні спортсменка з Одеси обійшла американок Аманду Анісімову та Даніель Коллінз і австралійку Ешлі Барті.

Минулого місяця Ястремська показала свій кращий результат на турнірах «Великого шолому», дійшовши в Мельбурні до третього кола.

Минулого тижня українська тенісистка здобула свій другий титул WTA. Ця перемога дозволила Ястремській увійти до топ-40 рейтингу WTA.

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