WTA: Ястремська перемогла в номінації «прорив місяця»

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла в номінації «прорив місяця» від Жіночої тенісної асоціації (WTA). За результатами голосування 18-річну українку підтримали майже 47 відсотків уболівальників.

У голосуванні спортсменка з Одеси обійшла американок Аманду Анісімову та Даніель Коллінз і австралійку Ешлі Барті.

Минулого місяця Ястремська показала свій кращий результат на турнірах «Великого шолому», дійшовши в Мельбурні до третього кола.

Минулого тижня українська тенісистка здобула свій другий титул WTA. Ця перемога дозволила Ястремській увійти до топ-40 рейтингу WTA.