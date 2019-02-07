Кубок Федерації: Україна перемогла Болгарію з рахунком 2:1

Українки Надія Кіченок і Марта Костюк у парному поєдинку принесли друге переможне очко збірній України у матчі групового турніру першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі.

Надія Кіченок і Марта Костюк здолали болгарську пару Ізабелла Шинікова та Вікторія Томова з рахунком 6:0, 7:6 (0). Раніше сьогодні Катерина Козлова програла Вікторії Томовій з рахунком 3:6, 2:6. Відтак перед парним поєдинком рахунок Україна – Болгарія був 1:1.

8 лютого українська збірна зіграє з Естонією. Команда, яка займе перше місце в групі B, 9 лютого зіграє з переможцем групи А, де виступають Данія, Польща та Росія.

За збірну України грають Леся Цуренкo, Дaяна Ястремська, Кaтерина Козлова, Мaрта Костюк і Надія Кіченок.