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07 Лютий 2019, Київ 17:10
Новини | Суспільство

Кубок Федерації: Україна перемогла Болгарію з рахунком 2:1

Українська тенісистка Марта Костюк

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Українки Надія Кіченок і Марта Костюк у парному поєдинку принесли друге переможне очко збірній України у матчі групового турніру першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі.

Надія Кіченок і Марта Костюк здолали болгарську пару Ізабелла Шинікова та Вікторія Томова з рахунком 6:0, 7:6 (0). Раніше сьогодні Катерина Козлова програла Вікторії Томовій з рахунком 3:6, 2:6. Відтак перед парним поєдинком рахунок Україна – Болгарія був 1:1.
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8 лютого українська збірна зіграє з Естонією. Команда, яка займе перше місце в групі B, 9 лютого зіграє з переможцем групи А, де виступають Данія, Польща та Росія.

За збірну України грають Леся Цуренкo, Дaяна Ястремська, Кaтерина Козлова, Мaрта Костюк і Надія Кіченок.

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