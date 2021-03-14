Яценюк визначив три головні пункти партнерства між Україною і США

Колишній прем’єр-міністр України, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода визначив три головні пункти партнерства між Україною і США з тих дванадцяти, які запропонували американські й українські аналітики, політики й дипломати.

На прохання визначити один найголовніший пункт Яценюк відповів у «Суботньому інтерв’ю» 13 березня: «Одного не вистачить. Три пункти».

«Перший пункт, що стосується України, – Україна повинна продовжувати реформи, розпочаті ще в 2014 році: економічні, політичні, соціальні, юридичні. Тому що судочинство, боротьба з корупцією – все це те, що було розпочато ще в 2014 році. Це повинно продовжуватися. І це не просто наратив. Це дуже чіткий порядок денний, який реалізовувався. І чинна українська влада зобов’язана реалізовувати. Що вони сьогодні не роблять. Де програма з МВФ? Її немає», – сказав політик.

«Друге питання – це питання, звичайно, української національної безпеки. Українська національна безпека – це сильна українська армія в першу чергу. І тут наші звернення до президента США Байдена – це те, щоб постачати Україні летальне озброєння», – додав він.

«І третє. Я переходжу на НАТО. Це вже не просто питання безпеки України, а це питання глобальної безпеки. Розширення НАТО і ЄС – єдиний шлях до стабільного і довготривалого миру в Європі і в світі», – наголосив Яценюк.

Звернення з назвою «12 пунктів для зміцнення стратегічного партнерства Сполучених Штатів Америки та України» презентували 10 березня спільно Київський безпековий форум і вашингтонський аналітичний центр «Атлантична рада» (Atlantic Council). Його автори закликали створити спільний «порядок денний, який поглибить стратегічні відносини» між двома країнами.

Звернення підписали, серед інших, дипломати високого рівня, такі, як колишній спеціальний представник уряду США з питань України Курт Волкер, колишній заступник державного секретаря США з глобальних відносин Пола Добрянська і низка колишніх послів із американського боку, і колишні секретарі РНБО України Володимир Горбулін, Олександр Турчинов і Андрій Парубій із українського боку.

Серед тих, хто підписав звернення, був і Арсеній Яценюк, який також є головою Київського безпекового форуму.