Вищий антикорупційний суд почне розгляд справи Єфремова про «закони 16 січня»

Вищий антикорупційний суд України почне розгляд справи колишнього голови фракції Партії регіоні Олександра Єфремова про ухвалення так званих «законів 16 січня».

«24 вересня о 10:00 у приміщенні Вищого антикорупційного суду відбудеться відкрите підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, обвинуваченими у якому є ексголова фракції (Єфремов – ред.) та екснардеп від Партії регіонів (Олександр Стоян – ред.), а також колишній народний обранець від Компартії України (Сергій Гордієнко – ред.)», – розповіли в суді.

Єфремова обвинувачують у вчиненні злочинів передбачених статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем), 27 і 366 (пособництво у службовому підробленні) Кримінального кодексу України.

Стояна та Гордієнка обвинувачують у зловживанні владою та службовому підробленні.

Уперше прокуратура передала цю справу до суду наприкінці 2015 року.

16 січня 2014 року Верховна Рада проголосувала за так звані «диктаторські законопроекти», що були спрямовані на перешкоджання проведенню мирних акцій протесту. Тоді народні депутати голосували руками, і оголошені результати голосування, як вважають, були фальсифіковані.

У липні 2016 року Єфремова затримали в іншій справі – про державну зраду. Йому також інкримінують підтримку угруповання «ЛНР» і незаконне заволодіння майном «Луганськвугілля».

22 липня 2019 року Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Єфремову з тримання під вартою на домашній арешт. 24 липня він вийшов зі слідчого ізолятора. Ще через два місяці Єфремова випустили з-під домашнього арешту.